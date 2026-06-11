ダイソーのペット用の液状おやつをあげるための便利グッズ『しぼってスプーン』から、落ち着いたカラーのタイプが登場していました！そのままあげると袋を誤飲する恐れもある液状おやつですが、このスプーンを使えば安心！中身を絞り出しながらスプーンに出せるので、猫ちゃん・ワンちゃんも安心しておやつを食べられます◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：しぼってスプーン価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJAN