FCNT製のAndroidスマートフォン「arrows We3 F-52G」が、NTTドコモから発売される。発売日は6月25日。大容量バッテリーとコンパクトな筐体を両立し、日常的な使いやすさを追求したモデルとなっている。価格は2万2000円。 大きさは約156×73×9.0mm、重さは約189g。ディスプレイは約6.1インチ（900×1984）のTFT液晶を搭載。最大輝度の向上により屋外での視認性を高めたほか、120Hzのリフレッシュレート