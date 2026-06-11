FCNTの5G対応スマートフォン「arrows We3」が、楽天モバイルから6月25日に発売される。価格は3万4980円。 「arrows We3」は、約6.1インチの持ちやすいサイズ感を採用しながら、5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で2日間利用できるという。バッテリーの劣化を抑える独自技術により、5年経過後でも初期容量の80％を維持。操作中は端末本体へ直接電力を供給するダイレクト給電に対応し、バッ