◆ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町「Floral Blossom Afternoon Tea 〜Rose〜」を体験。都会の特等席でバラ香る優雅なひとときザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町の最上階にある「All-Day Dining OASIS GARDEN」では、2026年06月30日（火）までの期間、“バラ”をテーマにしたアフタヌーンティー「Floral Blossom Afternoon Tea 〜Rose〜」を開催中。咲き誇る花々のように可憐なスイーツや、色鮮やかなセイボリー、細部まで世