■繰り返す”レッカーされた詐欺” 【写真を見る】【恐怖】「車がレッカーされた」他人の車に居座りカネをせびった女が、また逮捕…山形県内で相次いだ『乗り込み詐欺』と必要な防衛策は 駐車場で車を停め、ふと息をついた瞬間、見知らぬ女が突然車に乗り込んでくる。想像しただけでも背筋が凍るような事態が、山形県内で現実に、しかも長期間にわたって繰り返されていました。 他人の善意と、密室という空間がも