東京の豊洲市場でけさ、山形県東根市産の最高級サクランボの初競りが行われ、1キロあたり150万円の高値で落札されました。 【画像】これが150万円のサクランボだ！山形県民も食べられません（泣） 高値で落札されたのは、国が地域ブランドとして保護するGI（地理的表示）に登録されている「東根さくらんぼ」です。 きのう東根市内で開かれた品評会で、1キロパック詰めの部で最高賞にあたる「最優秀賞一席」に選ばれた「佐藤錦」