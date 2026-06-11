旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■土の香り!?正解：ビーツ難易度：★★★☆☆独特の香りがアクセントにビーツとはヒユ科（旧アカザ科）に属する根菜の一種です。断面を見ると鮮やかな赤色の輪状模様が広がっており、独特の美しさを持つ野菜です。見た目は赤カブに似てい