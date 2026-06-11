FCNTのスマートフォン「arrows We3」が、KDDIと沖縄セルラーのauとUQ mobileから、6月25日に発売される。「arrows We3」は同シリーズの後継機種として、日常的な使いやすさと長寿命を追求したモデル。価格は3万3000円。 大きさ約156×73×9.0mmの端末に5000mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大2日間の利用が可能だという。独自の充電技術によりバッテリーの劣化を抑え、5年経過後も初