◆アマン東京の「ピーチ アフタヌーンティー」。上品な桃スイーツと繊細なセイボリーに加えて、プティスイーツやお土産もアマン東京の「ザ・ラウンジ by アマン」にて、みずみずしい桃の甘さに包まれる「ピーチ アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年6月15日（月）から9月13日（日）まで。夏のきらめく季節を、白桃のジュレやライチを合わせた個性豊かなスイーツで表現。上品な桃の甘さと調和する繊細なセイボリーのほか、17時