◆TIAD, オートグラフ コレクションの「アジアン・アフタヌーンティー 2026」。アジア各国の伝統食をアレンジしたスイーツなどTIAD, オートグラフ コレクションの「The Lounge」にて、2026年7月1日（水）から9月13日（日）までの期間限定で「アジアン・アフタヌーンティー 2026」を開催。今年の9月から10月に名古屋市で開催される「第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会」に先駆けて、参加国にインスパイアされたスイー