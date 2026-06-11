大谷が今季初3失点となった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月10日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、7回途中102球を投げて、6安打3失点6奪三振で降板。防御率は1.06となり、規定投球回にあと1死足りなかった。【動画】やられた…大谷翔平の左翼への一撃をホームランキャッチ初回の立ち上がりは制球が乱れる場面もあり、安打と四球で無死一、二塁と走者を背負ったが、ブライアン・レイノ