サッカーワールドカップイラン代表のビザを巡る問題で、選手は試合前日にアメリカに入国できることが明らかになりました。【映像】バスに乗り込む選手らイラン代表チームの合宿地、メキシコのイラン大使がビザを取得した選手でもアメリカへの出入国は試合当日に限られると発表し、体調管理などの面で懸念が広がっていました。アメリカの国家安全保障省は9日、この発言を否定し、「寛大な大統領のおかげでイラン代表は試合前