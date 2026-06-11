日本銀行は、植田総裁が感染症の治療で入院したと発表しました。【映像】日銀の植田総裁 次の会合欠席へ入院は2週間程度で、来週15日と16日の政策決定会合は欠席する見込みです。会合には書面で意見を提出するものの、議決には加わらないということです。現役の総裁が定例の金融政策決定会合を欠席するのは初めてとなります。日銀は、今回の会合で政策金利を1％程度まで引き上げる公算が大きくなっています。（ANNニュー