アメリカの5月の消費者物価指数は原油高の影響を受けて前の年の同じ月に比べて4.2％上昇し、およそ3年ぶりの伸びとなりました。【映像】物価上昇が拡大する米国アメリカ労働省が10日に発表した5月の消費者物価指数は前の年の同じ月に比べて4.2％上昇しました。イラン情勢を受けて原油価格が高騰する中、物価の上昇は前の月の3.8％から拡大し、2023年4月以来、3年1カ月ぶりの伸びとなりました。事前の市場予想は4.2％程度で