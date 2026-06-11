【パリ＝上地洋実】スペイン東部バルセロナの世界遺産、サグラダ・ファミリア大聖堂で１０日、主塔となる「イエスの塔」の落成式が開かれ、ローマ教皇レオ１４世が完成を記念するミサを行った。サグラダ・ファミリアは建築家アントニオ・ガウディの代表作で、１８８２年の着工から１４０年以上たつ現在も建設が続き、「未完の聖堂」と呼ばれる。イエスの塔は、１８本ある塔の中央に位置し、頂点には十字架が据えられている。