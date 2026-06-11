アニメ「ライブレボルト」や「温泉むすめ」で知られる、声優の秋場ゆりさんが9日、Xを更新。19日から上演される「リーディング＆ダンス公演 〜ダーティー・クラウズ’26〜」の降板と、当面の間活動を休止することを発表しました。【映像】声優の秋場ゆりさんが活動休止へ秋場さんは「この度、度重なる心身の不調により、ダーティー・クラウズ26を降板させていただくこととなりました」と報告。「楽しみにしてくださっていた皆