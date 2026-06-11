元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が、11日までに自身のXを更新。女子高生時代の写真を公開した。須田は「6月10日(水) NHK名古屋【まるっと！】18：10〜母校の金城学院のことで取材していただきました」とテレビ出演を告知。また「高校の卒業式の写真発掘しました」とピースサインで視線を向ける当時の自身の写真もアップし、「でも髪が襟の白線から出てるのに結んでないのは校則違反ですごめんなさい」とちゃめっ気たっぷり