日本代表ＭＦ伊東純也（３３＝ゲンク）が、オランダと対戦する北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（１４日＝日本時間１５日）におけるゴールのイメージを描いた。森保ジャパンは１０日（同１１日）、ベースキャンプ地・テネシー州ナッシュビルでの練習を本格スタート。練習を終えた伊東は「施設も良く、芝も良かった。オフ明けでしっかり練習できた」と振り返った。間近となった初戦へ向けては「（強豪国のため）ボールを持たれる時間