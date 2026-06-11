脳科学者の中野信子先生が「怒りと上手に付き合う」ための親子トレーニングを教えます。■カラオケで大きな声を出す怒りは「抑える」だけではいけません。内側に閉じ込めてしまうと、別の形で噴き出したり、自分を傷つける方向に向かってしまったりすることもありますので、正しく安全に表に出すことも必要です。そこでおすすめしたいのが、大きな声を出すこと。たとえば、カラオケで思いきり歌う、山や海で大声を出す、広い場所で