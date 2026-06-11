アイドルグループ「仮面女子」が６月２０日、東京・ＢＵＺＺＬＩＶＥ渋谷で開催される妹分グループ「チキータ」のセンター・宮一める（１６）の初生誕祭に出演することが決定した。チキータは仮面女子を擁する芸能事務所クリーブラッツ期待のニューカマー。中でも宮一は１００センチを超えるスーパーロングヘアと透明感あふれるルックスで人気急上昇中だ。ＴｉｋＴｏｋではロングヘア動画が５３０万再生を突破し、アイドルフ