◆打撃では本塁打性の大飛球を好捕されるドジャースの大谷翔平選手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」でスタメン出場。7回途中6安打4失点（自責点3）と力投し、今季7勝目（2敗）の権利を持ってマウンドを降りた。敵地・PNCパークでは初登板。さらに、首の違和感で欠場が続いている正捕手・スミスに代わり、今季初めてラッシングとバッテリーを組んだ。その初回、不運な安打とストレ