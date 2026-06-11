サッカー日本代表ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）が、故郷の兵庫・尼崎市への熱い思いを明かした。６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯で悲願のベスト８超えが期待される日本代表。攻撃の軸である堂安は尼崎から世界に羽ばたいた。ＩｎｄｅｅｄＪａｐａｎ社は８日から兵庫・尼崎駅で堂安を起用した広告を展開。同社の担当者は「堂安さんが故郷である兵庫・尼崎のファンや地域の方々へ向けた感謝の思いを表現しました。幼少期から