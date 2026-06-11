米国・ＡＥＷのオーエン・ハート杯女子トーナメントに出場予定だったＳａｒｅｅｅ（３０）がドクターストップにより無念の欠場となった。Ｓａｒｅｅｅは５月１３日から首の治療のため欠場。１０日（日本時間１１日）の「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（オハイオ州シンシナティ）で行われるオーエン杯準々決勝のスカイ・ブルー戦で復帰するとともにＡＥＷデビューを飾る予定だった。ところが団体によるメディカルチェックの結果