『首ざむらい江戸妖かし綺譚（きたん）』由原かのん著文春文庫９０２円『我拶（がさつ）もん』神尾水無子著集英社文庫７９２円『鬼にきんつば七つの刻鐘（ときがね）の幽霊』笹木一（いち）著新潮文庫７３７円◇新人作家の注目作を紹介。短編集（１）の表題作は大坂夏の陣直前、叔父を訪ね大坂に向かう主人公小平太が、首だけとなった若侍に遭遇する。酒が大好きな若侍（の生首）を呆（あき）れつ