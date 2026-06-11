木村洋さん日本文学の大水脈をなす私小説の源流である自然主義は、しばしば「社会性の欠落した文学」といったレッテルを貼られてきた。中年作家の若い女弟子への劣情を赤裸々に描いた田山花袋の「蒲団（ふとん）」（１９０７年）に至っては、ポップカルチャーで面白おかしくネタ扱いされる始末。そんな思潮に一石を投じた。「戦後、西洋文学を基準に文学論を展開した評論家たちの見方は正しいのか、たどり直してみたかったんで