元東方神起のメンバーで、現在はミュージカル俳優としても活躍するジュンスのバンコク公演が中止となった。所属事務所のパームツリーアイランドは6月10日、ジュンスの公式SNSを通じて、7月25日に開催予定だったバンコク公演の中止を発表した。【画像】「トイレ中にサイン」ジュンス、東方神起時代のトラウマ事務所は「公演準備の過程で、現地の主催会社および運営会社とのコミュニケーションミスにより、当社と事前協議・承認のう