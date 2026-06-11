女優のパク・スリョンさんがこの世を去って3年が経った。パク・スリョンさん（本名パク・ヨンイン）は2023年6月11日、29歳で生涯を終えた。【写真】“AV男優”と呼ばれたアスリート、急逝帰宅途中に階段から転落し、脳死と診断されたのち、意識が戻ることはなかった。突然の悲報にもかかわらず、遺族は深い悲しみのなかで、彼女の温かな人柄を偲び、臓器提供という尊い選択を下した。彼女の臓器は、生死の境にあった複数の患者に新