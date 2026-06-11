【モデルプレス＝2026/06/11】女優の笹本玲奈が（32）が6月10日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を発表した。【写真】40歳女優、人気TBS火10ドラマ出演◆笹本玲奈、第2子出産を発表笹本は「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」と、自身が主演を務め、6日に千秋楽を迎えたミュージカル「メリー・ポピンズ」への感謝