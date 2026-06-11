テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、全国の落とし物が初めて３０００万点を超えて過去最多となったことを受け令和の落とし物事情を特集した。落とし物を巡り、コメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏、アシスタントで同局の松岡朱里アナが自身の体験を披露した。その上で玉川氏は「思い出した。一茂さん、忘れられてるじゃない」と切り出し「後楽園球場に（父の）茂雄さんと一緒