静岡･焼津市の｢ふるさと納税｣の返礼品で、賞味期限の表示の誤りがあったことが分かりました。寄付者からの問い合わせで判明したということです。焼津市によりますと、誤表示があったのはネギトロの返礼品び賞味期限で、正しくは2026年7月5日と表示すべきところ、配送日を示す2026年6月5日が印字されていました。原因は返礼品提供事業者の入力ミスということです。市では、誤った賞味期限の返礼品を受け取った寄付者200人に対して通