2026年7月14日、エクセルの大人気アイシャドウ「スキニーリッチシャドウ N」から、新色「SK08 カシミヤブラウン」が登場します。2024年に限定発売され話題となったカラーをベースに、さらに洗練された色味へと進化。青みを感じるモーヴブラウンが透明感あふれる目元を演出してくれます。発売直後から高い支持を集めるシリーズの新色だけに、注目が集まりそうです♪ 話題の限定色が進化して定番カ