富山県内の施設では、クマ目撃情報による影響が出ています。きのう午後8時過ぎ、射水市黒河でクマのような動物1頭の目撃情報がありました。目撃場所から近い射水市の太閤山ランドでは、安全が確認されるまで立ち入りを制限しています。ランドによりますと、すでに園内を散歩している人へは、園内放送で園から出るように呼びかけをしています。また、きのう午後5時半ごろ、富山市三熊の県が管理する野鳥の園で、体長1メートル