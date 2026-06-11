声優総合誌『声優グランプリ』の公式WEBサイト「seigura.com」に掲載されているWEB版『声優名鑑』が、最新2026年版データに大型アップデートされた。【男性編】では、声優の仕事が急増しているSnow Manの佐久間大介、Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、新規掲載されている。【写真】今、一番注目されている女性声優！『声優グランプリ』表紙『声優名鑑』は、『声優グランプリ』の名物付録で、毎年2月発売の3月号に女性編が、3月発売の4