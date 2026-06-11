下げ幅が一時1800円を超え、6万3000円を割り込んだ日経平均株価を示すモニター＝11日午前、東京・東新橋11日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続落した。前日終値からの下げ幅は一時1800円を超え、6万3000円を割り込んだ。前日の米国株式市場で主要株価指数が下落した流れを引き継ぎ、売り注文が優勢となった。午前9時15分現在は前日終値比1367円20銭安の6万2812円07銭。東証株価指数（TOPIX）は65.14ポイン