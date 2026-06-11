トランクルーム運営会社に情報提供を依頼する警視庁の担当者（左）＝9日、東京都足立区単独でテロを計画、実行するローンオフェンダー（LO）に関する不審情報を把握するため、警察庁は11日、貸倉庫業界と宅配業界に協力を依頼したと発表した。倉庫内や配達先で薬品の臭いがしたり、金属音が聞こえたりした場合、警察への連絡を呼びかけている。安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）＝一審で無期懲