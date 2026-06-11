11日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝160円台後半で取引された。午前10時現在は前日比14銭円安ドル高の1ドル＝160円52〜53銭。ユーロは01銭円高ユーロ安の1ユーロ＝185円28〜32銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉に大きな進展がないと受け止められ、基軸通貨のドルに「有事の買い」が入った。原油価格高騰で、米国でインフレ加速への警戒感が高まる。連邦準備制度理事会（FRB）が年内に利上げを迫られるとの