ものまねタレントのみかん（42）が11日までに自身のインスタグラムを更新し、本名を明かした。ストーリーズに「小出千春」と印字された用紙をアップ。振り仮名として「オイデチハル」と記されている。これにみかんは「漢字は合ってんのになぁ私の本名はコイデチハルです」と告白。それでも優しく「ちょっとオイデも素敵やなぁ」とフォローした。