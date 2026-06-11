スズキ版には存在しない「車中泊仕様」にも注目日産の軽ワンボックスワゴン＆バンとしてラインナップされている「クリッパーリオ」と「クリッパーバン」がそれぞれ改良を実施し、2026年5月11日に発表・発売されました。クリッパーという車名は1950年代、のちに日産自動車と合併をするプリンス自動車工業（当時は富士精密工業）が「プリンス クリッパー」として販売していた登録車のトラックからきています。【画像】超カッコい