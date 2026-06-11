私はモモカ。夫アサヒがイクメンではないことを黙っていたのに「性格が悪い」と罵られ、私の中で何かが吹っ切れました。義母のお望み通り「性格が悪い女」として、私は冷徹に反撃を開始することに。自分を棚に上げて私を主犯扱いするアサヒに対し、アサヒのついた嘘を一つひとつ親戚の前で丁寧に「答え合わせ」していくと宣言しました。スマホを手に、栄養バランス云々と自慢していた離乳食の真実から暴いてやるつもりです。狼狽え