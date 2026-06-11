朝の時間帯は、家族みんなが動き出す“戦場”のようなものかもしれません。起床、朝食、着替え、登園・登校準備……。限られた時間のなかで、毎朝「早くして！」を繰り返しているママも多いのではないでしょうか。そこでママスタセレクトでは、「朝の準備で“一番つまずく”のはどこですか？」というアンケートを実施。「家事」「子どもの準備」「夫」「その他」の4つの選択肢を設定しました。朝の準備。もっともつまずくのは……