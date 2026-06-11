＜ダウ選手権事前情報◇10日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞3年連続3回目の出場となる古江彩佳は、これまでリン・シユ（中国）、アン・ナリン（韓国）と海外勢とのペアで参戦してきたが、今年は同級生の西村優菜とタッグを組んだ。【写真】ハワイで対談も！仲良しコンビの出会いに迫るペア結成のきっかけは西村からの連絡だった。「ダメ元で連絡してみた」と古江に声をかけたことでタッグが実現。同じ関