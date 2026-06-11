国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）』の関連イベント『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』が10日、東京・SGCホール有明で開催された。大滝詠一さんの功績をたたえるトリビュートライブとして行われ、杉真理、ハンバート ハンバート、トータス松本（ウルフルズ）、伊藤銀次、渡辺満里奈、野宮真貴、藤井フミヤ、稲垣潤一、鈴木茂、吉田美奈子らが出演。大滝さんが遺した数々の