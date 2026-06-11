はじめまして。気象予報士の吉積夏帆です。みなさん、紫外線量が年々増加していることはご存じでしょうか？ 【写真を見る】紫外線対策にオススメの食材を一覧で見る 今回は、食品メーカーでの営業経験や野菜ソムリエの資格もある私が、本格的な夏に向けて日に日に強くなっている紫外線と食の関係についてお伝えしていきます！ 【自己紹介】「お天気×食」の情報を発信！ 私は普段、MBSラジオ「メッセンジャ&