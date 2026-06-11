テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（月〜金前8：00）の11日放送回に、“檀ふみの甥（おい）”が登場し、話題を集めた。【写真】檀ふみ、“親友”との2ショット「落とし物全国で増加」「過去最多3000万点 背景になにが？」をめぐる専門家として、中央大学の檀一平太教授が生出演。羽鳥慎一アナは「理系の先生です。社会理工学部・応用認知脳科学が専門」と紹介。さらに「お祖父さんが檀一雄さん、叔母さんが檀ふみ