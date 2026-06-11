水上恒司（27）の主演映画「本当にあった話（の話）」（武井佑吏監督）が製作され、公開日が10月2日に決定した。配給の東京テアトルが11日、発表した。水上は「狂った映画になっております。でもこんな映画もあって良いのだと実感しました。こんな映画がこの世からなくならないで欲しいです。こんな映画を作れることにありがたさを感じざるを得ません」とコメントした。「本当にあった話（の話）」は、世間を震撼（しんかん）させ