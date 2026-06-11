「テロリズム」とは？テロの具体的な手段はさまざま！大きく3つに分類できる目的とは テロリズムの目的は？ テロリズムの種類 テロリズムとは「一般大衆の恐怖心を引き起こすことによって、特定の政治的な目的を達成するための手段として定義される暴力行為」のことです。具体的な手段としては、爆破や銃乱射、大量殺人、要人暗殺、誘拐・脅迫、人質立てこもり、ハイジャックなどの形をとることが多く、個人的なストレスや不