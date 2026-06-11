関東では、この先は天気も気温も変化が大きくなりそうです。11日(木)と12日(金)は急な雨や雷雨に注意。13日(土)は晴れて、気温がグンと上がるでしょう。東京都心も30℃近くまで上がりそうです。ただ、15日(月)は雨が降り、東京都心の最高気温は22℃と、気温が急降下するでしょう。体調管理にご注意ください。天気は短い周期で変化関東では、この先は天気は短い周期で変わりそうです。今日11日(木)は雲が広がりやすく、夕方からにわ