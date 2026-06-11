ＮＹ原油時間外上昇一服、米がイランの海峡封鎖を否定 東京時間09:34現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝92.35（+2.32+2.58%） イランがホルムズ海峡を封鎖したとの主張を米国が否定、原油先物は上げを縮小している。