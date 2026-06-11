日経平均下げ縮小、米がイランの海峡封鎖を否定 東京時間09:50現在 日経平均 63578.61（-600.66-0.94%） 日経平均は下げ幅を縮小。 米の攻撃を受けイランがホルムズ海峡を封鎖したと発表したが、米国はイランの主張を否定している。NY原油先物の上昇が止まり、米株先物は下げ幅を縮小。