「バナナマン」設楽統が１１日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）を休んだ。代役を務めた同局の倉田大誠アナウンサーは「きょうは設楽さんがノンストップ！ロケのためお休みです」と発表した。